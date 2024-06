Fedez sta di nuovo male? Smentito il ricovero: il video che lo ritrae a bordo della Ferrari con Garance Authié

Fedez sta di nuovo male? Smentito il ricovero: il video

Un filmato diffuso dal sito di Fabrizio Corona smentisce il presunto ricovero al quale sarebbe stato sottoposto nuovamente Fedez e mostra il rapper ancora in compagnia della modella Garance Authié.

Nei giorni scorsi, infatti, si era diffusa una voce, smentita dallo staff del cantante, che voleva Fedez nuovamente in precarie condizioni di salute e di nuovo ricoverato in ospedale per accertamenti.

Notizia come detto smentita dall’entourage dell’artista e soprattutto da un filmato diffuso da Dillinger News che mostra Fedez in una via di Milano mentre è a bordo della sua Ferrari.

Al suo fianco, inoltre, c’è Garance Authié che, quindi, continua a far coppia con il cantante. Era stato lo stesso Fabrizio Corona, infatti, a rivelare che tra i due fosse finita.

Secondo l’ex paparazzo, infatti, Fedez si era stancato di inseguire la modella e le aveva dato il benservito. “Il problema è che Federico si è reso conto dopo la festa di sabato e durante le registrazioni dei video che Garance Authié è una delle tante e non è bella”.

Motivo per cui il cantante “stufo ha deciso di cacciarla di casa, e si è divertito col suo amico Emis a girare il video della nuova canzone Sexy Shop in grandissima forma, con gli addominali ben scolpiti e tantissime donne attorno”.