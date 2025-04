Clizia Incorvaia si sfoga sui social condividendo una riflessione con i suoi follower sull’aggressività sempre più crescente da parte di alcuni uomini. L’influencer, infatti, ha scritto tra le stories del suo profilo Instagram: “Intanto in treno oggi e, ieri, in un ufficio. Incontro uomini sempre più aggressivi verbalmente con le donne. Non disposti ad aiutarci, bensì, a farci pensare che siamo sempre noi il problema. Si è parlato tanto di ‘invidia del pene’, e lo si è fatto per anni, a me, oggi, viene da pensare – cinicamente – il contrario. Non so cosa stia accadendo, ma di certo si è perso il rispetto verso il ‘gentil sesso’. E voi come la pensate?”.

L’influencer, intanto, è stata rinviata a giudizio dopo essere stata denunciata dall’ex marito Francesco Sarcina, che l’ha accusata di sfruttare l’immagine della figlia per scopi commerciali ed economici. Intervenuta a La vita in diretta, Clizia Incorvaia ha dichiarato: “Credo che i figli vadano lasciati fuori dalle dinamiche di ex coniugi. Un bravo genitore, ho imparato questo, deve fare un passo indietro rispetto alla propria rabbia. Quindi io a tutto ciò rispondo insegnando a mia figlia l’amore. Spero che non legga certe cose. Perché chi agisce con rabbia non capisce che sta facendo del male alla mia piccola che ha 9 anni e magari lo legge già adesso, anche se non ha un telefono, qualcuno glielo riporta. Però poi leggerà di questa battaglia mediatica, mediocre, becera e di bassissimo livello dai suoi genitori. E mi dispiace, mi dissocio”.