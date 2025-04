Eleonora Abbagnato gelosa di Diletta Leotta: “Mi presentai come la moglie di Balzaretti, diventai matta”

La ballerina è tornata a parlare della giornalista che in passato ha lavorato con il marito Federico Balzaretti

Eleonora Abbagnato è tornata a parlare di Diletta Leotta e della gelosia nei confronti del marito Federico Balzaretti, che ha lavorato fianco a fianco con la giornalista di Dazn. Ospite del programma di Alessia Marcuzzi, Obbligo o verità, infatti, la ballerina aveva già parlato di Diletta Leotta, pur senza farne il nome, rivelando di aver fatto una scenata di gelosia “quando Federico Balzaretti lavorava in tv con una bella ragazza. Gli metteva il culo in faccia, scusa eh!”. Nel programma Storie di donne al bivio, il programma di Monica Setta in onda su Rai 2 nel pomeriggio di sabato 19 aprile, Eleonora Abbagnato ha confermato che si riferiva proprio alla giornalista.

Pur ammettendo che Diletta Leotta “non è mai stata un pericolo” per la sua relazione, la ballerina ha rivelato la scenata di gelosia causata da una “confidenza eccessiva” tra la giornalista e suo marito. Durante un evento a Milano, Eleonora Abbagnato ha raccontato di essersi avvicinata alla giornalista presentandosi con un tono piuttosto deciso: “Piacere, sono la moglie”. La ballerina ha riconosciuto le “curve esplosive” di Diletta Leotta aggiungendo: “Non ho quelle curve io, ma i meme che giravano online, raffigurandoli in situazioni troppo intime, mi facevano impazzire”.