Per la prima volta Francesco Totti decide di parlare e raccontare la sua verità sul caso di gossip che tiene banco ormai da mesi, e che ha portato alla fine del suo matrimonio con Ilary Blasi. “Non è vero che sono stato io il primo a tradire”, spiega l’ex capitano della Roma, in un’intervista esclusiva al Corriere della Sera. “Ho letto in queste settimane troppe bufale, alcune di queste hanno fatto soffrire i miei figli: ora basta”, spiega Totti, dopo che in tutto questo tempo aveva preferito la via del silenzio.

Con Ilary, spiega, “abbiamo avuto alti e bassi, come ogni coppia. Poi qualcosa si è rotto. La crisi vera è esplosa tra marzo e aprile dell’anno scorso. Ma io soffrivo da tempo”. Quanto ai video che mostravano la famiglia riunita al ristorante per mettere a tacere le voci della rottura, ammette, che a salvare il matrimonio “un po’ ci abbiamo provato, ma non fino in fondo. Nessuno ha voluto tentare qualcosa di più. Diciamo che non è stato un grande tentativo”.

“Ho vissuto un periodo difficile, prima perché ho smesso di giocare. Poi è arrivata la morte di mio padre per Covid. E proprio quando avevo più bisogno di mia moglie lei non c’è stata. Ma anche io ho delle colpe, avrei dovuto dedicarle più attenzioni”, ammette l’ex calciatore. A causare la rottura con Ilary, sottolinea Totti, non è stata la sua nuova fiamma, Noemi Bocchi: “Prima ci frequentavamo come amici. Dopo Capodanno – conferma – è diventata una storia e si è consolidata nel marzo 2022”.

Non è stato lui dunque il primo a tradire, almeno secondo la sua versione dei fatti. È stato guardando il cellulare di Ilary che il capitano ha scoperto della sua relazione con un altro uomo attraverso dei messaggi inequivocabili. “A settembre dell’anno scorso sono cominciate ad arrivarmi le voci: guarda che Ilary ha un altro. Anzi, più di uno. Mi pareva impossibile. Invece ho trovato i messaggi”. E aggiunge: “Non avevo mai spiato in vent’anni, il suo telefono né lei l’aveva mai fatto con me. Però quando mi sono arrivati avvertimenti da persone diverse, di cui mi fido, mi sono insospettito. Le ho guardato il cellulare. E ho visto che c’era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro: era Alessia, la sua amica parrucchiera”.

Totti però non svela il nome del presunto amante della conduttrice: “Non mi faccia dire il nome. È una persona totalmente diversa da me, che appartiene a un mondo lontanissimo dal mio, e per fortuna. È stato uno choc. Non solo che Ilary avesse un altro; ma che potesse avere interesse per un uomo del genere”. Il Pupone svela anche il contenuto di alcuni dei messaggi letti: “Dicevano: vediamoci in hotel; no, è più prudente da me. […] Lei mi diceva: quest’ anno rimango un po’ di più a Milano, torno meno a Roma, e io pensavo: ci credo, hai quest’altro”.

Poi Totti racconta alcuni colpi bassi che lo hanno fatto soffrire: “Ilary mi ha portato via la mia collezione di orologi, ci sono anche alcuni Rolex di grande valore. Mi ha fatto seguire da un investigatore privato, mi hanno messo le cimici in macchina”. Ora, ammette l’ex capitano giallorosso, si “andrà per avvocati”. “Cercavo un accordo. Non volevo finire in tribunale. Così ho proposto: pensiamo prima ai figli, lasciamo la casa a loro, e noi ci alterniamo, facciamo tre giorni per ciascuno. Non volevo vedere i ragazzi con la valigia in mano, tra l’Eur e Roma Nord. Ma Ilary ha detto no. Allora le ho proposto di dividere la casa, in fondo è grande. Oppure di prenderne una tutta per lei. Niente da fare: in casa vuole restare soltanto lei, e basta”. Nonostante tutto, spera ancora “che si possa trovare un accordo e chiudere qui questa storia”.