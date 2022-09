Francesco Totti e Ilary Blasi tornano a vivere sotto lo stesso tetto

In attesa della separazione, Francesco Totti e Ilary Blasi sono momentaneamente tornati a vivere sotto lo stesso tetto: è quanto rivela il Corriere della Sera, secondo cui i due avrebbero messo da parte le incomprensioni per il bene dei loro figli.

“Legalmente sono ancora marito e moglie e come tali, che gli piaccia o no, convivono” si legge sul quotidiano che sottolinea: “I rapporti tra loro sono quelli che sono. Civili ma distaccati”.

Per l’ormai ex coppia è un momento decisivo: le trattative tra gli avvocati sono entrate nel vivo e presto si capirà se i due raggiungeranno un accordo per una soluzione pacifica attraverso una separazione consensuale o se verrà intrapresa una battaglia legale.

“Quello che si augurano i rispettivi avvocati è che i rancori e le incomprensioni dell’ultimo anno e mezzo siano pragmaticamente messi da parte, il buon senso trionfi e le carte bollate siano di facile compilazione” scrive ancora il Corriere.

Nonostante la convivenza forzata tra i due, l’ex capitano della Roma, secondo quanto riferisce il quotidiano, sarebbe sempre più insofferente: “Francesco sarebbe esasperato dalla incessante esposizione mediatica che invece Ilary non sembra rifuggire”.