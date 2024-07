“Ma ti sei lasciata con Maria De Filippi?”: la risposta epica di Sabrina Ferilli

La risposta epica di Sabrina Ferilli a una domanda su Maria De Filippi

È diventata virale sui social la risposta che Sabrina Ferilli ha dato a un utente che aveva fatto una domanda su Maria De Filippi.

L’attrice ha infatti pubblicato una serie di foto sul suo profilo Instagram. Tra i vari commenti, ne è spuntato uno di un follower che ha chiesto in un italiano piuttosto maccheronico: “Sabrina scusami la domanda: ma ti sei lasciata con Maria De Filippi? Non vi vedo più insieme”.

“Amore mio se non ripartiamo dalle elementari manco te risponno!” è stata la replica di Sabrina Ferilli.

Non è chiaro oltretutto se l’utente si riferiva ai rapporti lavorativi tra la conduttrice e l’interprete o se addirittura vi fossero delle allusioni sessuali.

Sabrina Ferilli e Maria De Filippi hanno collaborato in diverse trasmissioni. L’attrice, infatti, è stata giudice nel talent show Tu si que vales ma anche ospite, nonché giudice, di Amici, altro programma di successo ideato e condotto da Maria De Filippi.

Non è la prima volta che l’attrice risponde a tono sui social. Già in diverse occasioni, infatti, Sabrina Ferilli aveva utilizzato il sarcasmo per replicare a critiche o, peggio ancora, a insulti da parte degli immancabili haters.