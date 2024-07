Ora è ufficiale: Francesca Pascale e Paola Turci hanno divorziato

La voce circolava da diverse settimane, ma ora sembra che la rottura tra Francesca Pascale e Paola Turci sia anche stato messo nero su bianco. Lo scrive il sito Dagospia, secondo cui ieri, mercoledì 17 luglio, la giudice Benedetta Foti della Procura di Firenze ha omologato l’accordo di divorzio tra le due.

“Da almeno un anno – scrive Dagospia – l’alchimia tra Paola e Francesca era alla deriva con l’entourage della coppia che sussurrava di ‘caduta del desiderio’, ‘crisi’, ‘scazzi’, ‘allontanamenti’, litigi e ripicche”.

In particolare, Turci non avrebbe gradito certi apprezzamenti fatti dalla partner alla giornalista Francesca Fagnani emersi da alcuni fuori-onda del programma tv Belve. Viceversa, Pascale se la sarebbe presa per un video postato su Instagram dalla cantautrice con la ventenne attrice Valentina Dispari.

La coppia stava insieme dal 2020 e si era unita civilmente esattamente due anni fa davanti a uno sparuto gruppo di parenti e amici. Ora gli atti del divorzio daranno trasferiti al Comune di Montalcino, in provincia di Siena, dove sorge la villa dell’ex compagna di Silvio Berlusconi.

L’atto di divorzio, secondo Dagospia, include anche un accordo sulla proprietà di una villa a Fiesole.

