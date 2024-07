Un uomo di 50 anni è indagato per violenza sessuale con l’accusa di aver molestato in pieno giorno una ragazza di 15 anni in una spiaggia nei pressi di Otranto, in provincia di Lecce.

L’episodio incriminato è avvenuto venerdì 12 luglio in un tratto di spiaggia libera tra i laghi Alimini e Baia dei Turchi. La ragazza sarebbe stata molestata mentre faceva il bagno in acqua.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo le si sarebbe avvicinato spacciandosi per un istruttore di fitness. Con questa scusa l’avrebbe abbracciata e palpeggiata, trascinandola verso una delle boe al largo.

La scena è stata notata da un turista in acqua e dal fidanzato della 15enne, che ha iniziato a urlare. A quel punto il 50enne ha lasciato andare la giovane e ha raggiunto a nuoto la riva tentando di fuggire, ma è stato bloccato da un bagnante e da un finanziere fuori servizio che era in spiaggia in quel momento.

L’uomo è stato trattenuto fino all’arrivo dei carabinieri rischiando il linciaggio da parte degli altri bagnanti. Sul caso indagano i Carabinieri della compagnia di Maglie. L’indagato avrebbe precedenti per episodi simili.

