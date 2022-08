Totti – Blasi, gli amici di Noemi Bocchi: “Non è la causa del divorzio. La loro relazione non è solo un flirt”

Noemi Bocchi sarebbe stanca di nascondersi, lo hanno raccontato gli amici al settimanale DiPiù. La donna ritiene di non essere la responsabile della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi e per questo motivo vorrebbe vivere la sua relazione con l’ex capitano della Roma allo scoperto, hanno spiegato le persone che la conoscono. “La loro relazione non è solo un flirt, ma qualcosa di più importante”, hanno aggiunto. Noemi Bocchi sarebbe stanca quindi di incontri clandestini e scatti rubati.

Totti, al contrario, non vorrebbe ancora ufficializzare la relazione. Nonostante le diverse paparazzate, l’ex giallorosso vorrebbe definire prima i dettagli del divorzio con la moglie. A quel punto si sentirebbe libero. La confessione degli amici sempre su DiPiù: “Nel pieno della tempesta matrimoniale, Francesco ancora non se la sente di vivere alla luce del sole la relazione con Noemi, anche perché all’orizzonte c’è il confronto in Tribunale cono Ilary per la spartizione del loro cospicuo patrimonio”.