Din Don – La magia del cinema: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Stasera, venerdì 26 luglio 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Din Don – La magia del cinema, film del 2023 diretto da Raffaele Mertes con Enzo Salvi, Maurizio Mattioli, Gabriele Carbotti, Andrea Dianetti e tanti altri attori italiani. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Pellizzano il paese è in subbuglio. Ci sarà il casting per le riprese del film horror “Una notte da brivido” del regista Rocco Siffredi. In molti aspirano ai famosi 15 minuti di celebrità, ma una delle attrici protagoniste è Clorinne, vecchia conoscenza di Don Donato, che ha un conto in sospeso con il prete e trama vendetta. Guai in vista.

Din Don – La magia del cinema: il cast

Abbiamo visto la trama di Din Don – La magia del cinema, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori principali:

Enzo Salvi

Maurizio Mattioli

Gabriele Carbotti

Andrea Dianetti

Crisula Stafida

Marco Milano

Nicole Murgia

Marina Marchione

Marco Stabile

Streaming e tv

Dove vedere Din Don – La magia del cinema in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 26 luglio 2024 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.