Astolfo: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Stasera, venerdì 26 luglio 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Astolfo, film commedia del 2022 diretto da Gianni Di Gregorio con Stefania Sandrelli, Gianni Di Gregorio e Simone Colombari. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Astolfo è un professore in pensione che vive a Roma in un vecchio appartamento da cui viene gentilmente sfrattato. Gli affitti sono lievitati e il professore decide di tornare in provincia, sulle colline di Artena dove è ubicato il palazzo nobiliare di famiglia. I suoi grandi salotti polverosi sono abitati da un povero diavolo caduto in disgrazia come lui. Insieme decidono di affrontare il presente, il sindaco, che ha costruito sulle terre appartenute in un tempo remoto alla sua famiglia, e un prete invadente, che ha murato il suo salone e occupato le sue stanze per la ricreazione. Ma l’amore per Stefania, una bella signora introdotta dal cugino farfallone, scuoterà l’ordinarietà del quotidiano e darà un senso nuovo alla sua esistenza.

Astolfo: il cast

Abbiamo visto la trama di Astolfo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori principali con i rispettivi ruoli:

Gianni Di Gregorio: Astolfo

Stefania Sandrelli: Stefania

Agnese Nano: Franca

Simone Colombari: sindaco

Alberto Testone

Streaming e tv

Dove vedere Astolfo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 26 luglio 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.