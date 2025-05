Quasi orfano: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, martedì 6 maggio 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Quasi orfano, film del 2022 diretto da Umberto Carteni, remake del film francese Ti ripresento i tuoi. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Valentino e Costanza sono due coniugi che hanno fondato un marchio di design a Milano poi diventato famosissimo. Il primo, di origine pugliese, non ha rapporti con la sua famiglia di contadini, avendo deciso addirittura di cambiare cognome. I familiari di Valentino (madre, fratello, cognata e nipotina) improvvisamente e a causa di un equivoco partono dalla Puglia e lo raggiungono a Milano per riallacciare i rapporti con lui, mettendo in moto una serie di situazioni paradossali.

Quasi orfano: il cast

Abbiamo visto la trama di Quasi orfano, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Riccardo Scamarcio: Valentino

Vittoria Puccini: Costanza

Antonio Gerardi: Nicola

Grazia Schiavo: Lulu

Adriano Pappalardo: Vito

Chiara Di Benedetto: Gaga

Manuela Zero: Mara

Paolo Sassanelli: Pino

Ema Stokholma: Madame Gignac

Antonio Aiello:

Nunzia Schiano: Addolorata

Bebo Storti: Sergio

Streaming e tv

Dove vedere Quasi orfano in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 6 maggio 2025 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.