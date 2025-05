Quando Kahraman, che si trova in Argentina per lavoro, chiede a Mualla notizie di Oylum, la donna omette di rivelare al nipote di aver cacciato di casa la ragazza e di averla separata da suo figlio. Il risentimento di Ipek nei confronti di Guzide aumenta sempre di più quando Sezai mette da parte sua figlia per aiutare Guzide e Oylum a riprendersi Can.

Dopo aver visto il video in cui Tolga chiede a Oylum di andare via con lui e accusa Kahraman di essere invaghito della ragazza, Mualla trattiene con sè suo nipote e manda via di casa Oylum. Tolga, nonostante accetti di prendersi le sue responsabilità di padre, annuncia a Selin che devono lasciarsi. La giovane, sconvolta, cerca di suicidarsi ma viene salvata da Serra che la raggiunge a casa in tempo e riesce ad accompagnarla in ospedale. Oltan, venuto a conoscenza dell’accaduto, redarguisce Tolga per il suo comportamento irresponsabile. Intanto Yesim capisce di non essere la benvenuta a casa di Tarik, che la sfrutta e la tratta come una domestica.

Kahraman ha un acceso confronto con Mualla e fa in modo che Oylum possa tornare a casa da suo figlio Can. Per quanto Kahraman provi a non cedere alla tentazione, alla fine non ci riuscirà e bacerà Oylum. Tolga e Selin, che si sono riconciliati e hanno avuto conferma che la gravidanza procede correttamente, scoprono il sesso del loro bambino: è una femmina. Le analisi del laboratorio rivelano che il DNA di Ozcan Gurcelik non corrisponde a quello di Guzide e Tarik, che reagiscono con grande sollievo alla notizia. Ipek, ormai più decisa che mai a voler rovinare la vita di Guzide, confessa che la ritiene responsabile della morte della madre.