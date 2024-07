Annem – My Mother (Mia madre): trama, cast e streaming del film su Canale 5

Stasera, venerdì 26 luglio 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Annem – My Mother (Mia madre), film turco del 2019 diretto da Mustafa Kotan. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Ayse è una madre altruista che vuole il meglio per sua figlia Nazlı, che si allontana dal villaggio in cui è cresciuta per intraprendere gli studi universitari ma anche perché odia i mezzi rozzi della madre…

Annem – My Mother (Mia madre): il cast

Abbiamo visto la trama di Annem – My Mother (Mia madre), ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sumru Yavrucuk: Ayse

Özge Gürel: Nazlı

Sercan Badur: Mert

Tuna Orhan: Osman

Itır Esen: Nihal

Fatma Toptaş: Nesrin

Fülya Özcan: Hacer

Tuğçe Karabayır: Tuğçe

Zuhal Acar: Meryem

Türker Yilmaz: Cavit

Atmaca Yusuf: Berk

Rasim Yetiskin: Vale

Pera Semiz: Nazlı da piccola

Streaming e tv

Dove vedere Annem – My Mother (Mia madre) in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 26 luglio 2024 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.