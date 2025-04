Petrolio: anticipazioni, servizi e inchieste della puntata del 5 aprile 2025 su Rai 3

Petrolio è il programma di Duilio Giammaria in onda questa sera, 5 aprile 2025, alle ore 21.20 su Rai 3. Ogni settimana un grande tema di attualità, nazionale e internazionale, letto attraverso un’approfondita inchiesta giornalistica. Un programma in cui reportage, inchieste e racconti di vita, seguendo una precisa linea narrativa, conducono lo spettatore – sgombrando il campo da inutili o dannose disinformazioni – alla comprensione di un fenomeno, altrimenti poco leggibile. Vediamo insieme le anticipazioni di oggi.

Anticipazioni e servizi

Da millenni, l’alcool e le bevande alcoliche fanno parte della vita quotidiana. Per secoli è stata perfezionata l’arte della coltivazione della vite per la produzione del il vino, la bevanda più amata al mondo. Allo stesso tempo, sono stati studiati lieviti e distillati, dando vita a liquori altrettanto apprezzati. Tuttavia, oggi tutto sta cambiando. La scienza ha dimostrato che esiste una relazione diretta tra il consumo di alcool e lo sviluppo di numerose malattie tumorali. Le normative sempre più stringenti in materia di sicurezza stradale e le nuove tendenze di consumo tra i giovani stanno portando a una riflessione più profonda sulle abitudini legate all’alcool. In molti paesi europei, i consumatori stanno esplorando alternative, come i prodotti dealcolati, la cui produzione è stata recentemente autorizzata, tra le polemiche, anche dal governo italiano. Quali saranno le conseguenze di queste trasformazioni sul mercato italiano di vini e distillati, da sempre un punto di forza della industria nazionale? Si è davvero pronti a rinunciare alle bevande alcoliche e al clima di convivialità che da sempre le accompagna? Cosa racconta il profondo e antico legame con questa molecola sotto accusa?

A discuterne nello Speciale di “Petrolio” condotto da Duilio Giammaria, numerosi esperti e ospiti: Michele A. Fino, Ordinario di Fondamenti del Diritto Europeo all’Università di Pollenzo, appassionato di cultura del vino; Debora Rasio, medico chirurgo specialista in oncologia, nutrizionista e ricercatrice all’Università La Sapienza di Roma; Cristiana Lauro, scrittrice ed esperta di enologia, che da anni si dedica alla conoscenza del mondo vinicolo; e Flavio Caroli, critico e storico dell’arte, che terrà una lezione sulla rappresentazione del vino nelle opere più importanti della storia dell’arte.

Oltre alla discussione in studio, il programma presenterà una serie di reportage e filmati esclusivi, tra cui: un incontro con Luca Argentero, attore che ha investito nella produzione di innovative bevande senza alcool per i giovani; una visita alla straordinaria tenuta pugliese di Albano Carrisi, noto cantante e rinomato produttore vinicolo; un’inchiesta sociale di Paco Sannino sui consumi di vino in Italia; e un lungo e vivace viaggio di Elisabetta Castana in Germania, un paese dalle forti tradizioni legate alla birra, ma dove la produzione di vini dealcolati sta crescendo a un ritmo sempre più rapido e dove molti ormai pensano che l’abuso di alcol sia un comportamento superabile. Petrolio vi aspetta questa sera, 5 aprile 2025, in prima serata dalle ore 21,20 su Rai 3.