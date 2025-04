Madagascar 3 – Ricercati in Europa: trama, personaggi, doppiatori e streaming

Questa sera, sabato 5 aprile 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Madagascar 3 – Ricercati in Europa, film d’animazione del 2012 diretto da Conrad Vernon, Eric Darnell e Tom McGrath. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Mentre i pinguini e le scimmie, partiti un anno prima, sono a Monte Carlo, nella riserva del Kenya si festeggia il compleanno di Alex: gli amici gli regalano un plastico di fango di New York, facendo crescere la nostalgia per lo zoo di Central Park in cui vivevano. I protagonisti decidono quindi di raggiungere i pinguini a Monte Carlo via mare, anche in compagnia di Re Julien, Maurice e Mortino, per poter riprendere il viaggio verso gli Stati Uniti. Arrivati dopo aver nuotato a lungo nell’oceano con le canne da subacquei, si intrufolano nel Casinò di Monte Carlo dove vedono le scimmie Phil e Mason, travestite da re di Versailles, insieme ai pinguini per non farsi riconoscere come animali. Nel tentativo di raggiungerli, tuttavia, Gloria distrugge il soffitto di vetro del casinò piombando sulla folla e seminando il panico.

Madagascar 3 – Ricercati in Europa: personaggi e doppiatori

Abbiamo visto la trama di Madagascar 3 – Ricercati in Europa, ma quali sono i personaggi e doppiatori del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ale: Alex/Alakay

Franz: Marty

Roberto Gammino: Melman

Chiara Colizzi: Gloria

Oreste Baldini: Re Julien

Roberto Draghetti: Maurice

Massimiliano Alto: Mortino

Luigi Ferraro: Skipper

Barbara Castracane: Capitano Chantal DuBois

Chiara Gioncardi: Gia

Fabrizio Pucci: Vitaly

Stefano Benassi: Stefano

Gerolamo Alchieri: Kowalski

Franco Mannella: Soldato

Massimo Bitossi: Mason

Elena Morara: Esmeralda

Micaela Incitti: Esperanza

Streaming e tv

Dove vedere Madagascar 3 – Ricercati in Europa in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 5 aprile 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.