Ascolti tv sabato 5 aprile: Ne vedremo delle belle, Amici, Madagascar 3

Su Rai 1 la terza puntata di Ne Vedremo delle Belle è stata vista da 2.007.000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale 5 il terzo appuntamento con il Serale di Amici ha registrato 3.858.000 spettatori con uno share del 27.9%. Su Rai 2 F.B.I. ha conquistato 789.000 spettatori pari al 4.5% e F.B.I. International 669.000 spettatori pari al 4.1%. Su Italia 1 Madagscar 3 – Ricercati in Europa ha registrato 701.000 spettatori (4.2%). Su Rai 3 Petrolio ottiene 572.000 spettatori e il 3.6%. Su Rete 4 Don Camillo e l’onorevole Peppone conquista un a.m. di 973.000 spettatori (6.1%). Su La7 In Altre Parole è la scelta di 963.000 spettatori con il 5.8%. Su Tv8 4 Ristoranti registra 305.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 452.000 spettatori con il 3%.