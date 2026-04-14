Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 14 aprile

Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni venerdì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 14 aprile 2026.

Anticipazioni

“Farwest”, la trasmissione di Salvo Sottile, torna con un’inchiesta sulla gestione del Covid e dell’emergenza mascherine. Una nuova testimonianza confermerebbe le opacità della struttura commissariale, che emergerebbero anche da alcune intercettazioni secondo le quali anche la criminalità organizzata potrebbe aver fatto soldi con le mascherine, durante la pandemia. Antonino Monteleone ne ha chiesto conto all’allora Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

FarWest compie poi un viaggio in quella che è la principale preoccupazione degli italiani: l’emergenza energetica che si è scatenata dall’inizio della guerra in Iran. Tra pompe di benzina e scorte strategiche, l’Italia si prepara a fronteggiare una crisi che rischia di fermare il Paese.

E mentre cresce la paura di un’escalation globale e del rischio nucleare, in Europa c’è chi da decenni si è attrezzato con i bunker antiatomici. Farwest esplora le condizioni dei rifugi in Italia dove, tra edifici storici dismessi, strutture riservate alle istituzioni e poche informazioni accessibili, la tutela dei cittadini appare limitata. Ed ecco che prende piede il fenomeno dei “prepper”: persone che scelgono di organizzarsi in autonomia per affrontare possibili catastrofi, tra scorte e strategie di sopravvivenza.

Infine la cronaca: Farwest torna poi come in ogni puntata sul caso di Garlasco e affronta anche il caso della violenta aggressione che è costata la vita a Giacomo Bongiorni, il 46enne morto nella notte di domenica 12 aprile in piazza Felice Palma, nel centro di Massa.

Streaming e tv

Dove vedere Farwest in diretta tv e in streaming? Il programma di Salvo Sottile va in onda stasera, martedì 14 aprile 2026, su Rai 3 in prima serata. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.