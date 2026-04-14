Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 19:42
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 14 aprile su Rete 4

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 14 aprile 2026 su Rete 4

Questa sera, martedì 14 aprile 2026, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 14 aprile 2026, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Anticipazioni e ospiti 14 aprile 2026

I primi colloqui tra USA e Iran dopo il cessate il fuoco, che si sono conclusi senza un accordo, saranno al centro del nuovo appuntamento con “È sempre Cartabianca”. Spazio anche al durissimo attacco del Presidente Donald Trump a Papa Leone XIV, a cui è seguita la replica del Pontefice che ha dichiarato di non voler entrare in dibattito con lui. E ancora, un approfondimento sull’esito del voto in Ungheria dove, ad avere la meglio è stato Péter Magyar, che prenderà il posto da Primo Ministro che, per sedici anni, è stato di Viktor Orbàn.

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma È sempre Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 14 aprile 2026 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma È sempre Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma Mediaset Infinity, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Mediaset Infinity è gratuita.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 14 aprile 2026 su La7
TV / Il Commissario Montalbano – Gatto e cardellino: trama, cast e streaming dell’episodio in replica su Rai 1
TV / Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3
Ti potrebbe interessare
TV / DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 14 aprile 2026 su La7
TV / Il Commissario Montalbano – Gatto e cardellino: trama, cast e streaming dell’episodio in replica su Rai 1
TV / Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3
TV / Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 14 aprile
TV / Belve streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata, 14 aprile 2026
TV / Grande Fratello Vip 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la nona puntata
TV / Belve: le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata, 14 aprile 2026
TV / Ascolti tv lunedì 13 aprile: La buona stella, Cesaroni – Il ritorno, The Floor
TV / The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno: le anticipazioni della seconda puntata
TV / The Transporter Legacy: tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1
Ricerca