È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 14 aprile 2026 su Rete 4

Questa sera, martedì 14 aprile 2026, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 14 aprile 2026, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Anticipazioni e ospiti 14 aprile 2026

I primi colloqui tra USA e Iran dopo il cessate il fuoco, che si sono conclusi senza un accordo, saranno al centro del nuovo appuntamento con “È sempre Cartabianca”. Spazio anche al durissimo attacco del Presidente Donald Trump a Papa Leone XIV, a cui è seguita la replica del Pontefice che ha dichiarato di non voler entrare in dibattito con lui. E ancora, un approfondimento sull’esito del voto in Ungheria dove, ad avere la meglio è stato Péter Magyar, che prenderà il posto da Primo Ministro che, per sedici anni, è stato di Viktor Orbàn.

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma È sempre Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 14 aprile 2026 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma È sempre Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma Mediaset Infinity, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Mediaset Infinity è gratuita.