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Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 14 aprile

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di Giovanni Macchi
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Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 14 aprile

Stasera, martedì 14 aprile 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la nona puntata del Grande Fratello Vip 2026. Il reality vede il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi e nel ruolo di opinioniste Cesara Buonamici e la grande new entry Selvaggia Lucarelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Nella Casa bastano pochi istanti per passare dalle simpatie agli scontri più accesi. E quello tra Antonella Elia e Marco Berry ne è l’esempio perfetto: in appena tre giorni, tra i due si è passati da una certa complicità… a un vero e proprio gelo. A far scoppiare tutto è stata una frase apparentemente innocua. Durante una discussione tra Antonella e Paola Caruso, Marco ha dichiarato di trovare quest’ultima “simpaticissima”. Parole che hanno immediatamente fatto scattare la Elia, che non ha nascosto il suo fastidio… Se ne parlerà stasera? Possibile…

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2026 in diretta tv e live streaming? Il Grande Fratello va in onda su Canale 5 dal 17 marzo ogni martedì e venerdì. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.30 e 19.20 e dal lunedì alla domenica dalle 00.30). Inoltre, non mancheranno le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 10.55 e 13.40) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 12.15, 13 e 18.15).

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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