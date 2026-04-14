Il Commissario Montalbano – Gatto e cardellino: trama, cast e streaming dell’episodio in replica su Rai 1

Questa sera, martedì 14 aprile 2026, alle ore 21,30, va in onda su Rai 1 in replica l’episodio Gatto e cardellino de Il commissario Montalbano, interpretato – come sempre – da Luca Zingaretti. Vediamo insieme tutte le informazioni come la trama e il cast.

Trama

A Vigàta nell’arco di pochi giorni tre vecchiette vengono assalite da un ladro su una moto con il casco, che spara ma non riesce mai a uccidere. Il commissario scoprirà che sparava a salve solo per creare dei precedenti per uccidere poi veramente una ricca signora. Questa signora teneva molto a cuore il suo gatto e il cardellino, grazie ai quali il commissario scopre come sono in realtà andate le cose. L’esecutore materiale è un pregiudicato difeso anni prima dal marito della vittima, avvocato penalista, che è la mente dietro le aggressioni e l’omicidio. Nel corso dell’indagine il vicecommissario Augello appare solo sporadicamente essendo in licenza matrimoniale. Viene sostituito da Barbara, amica di infanzia di Montalbano, che ha appena vinto il concorso in polizia e che porterà un po’ di scompiglio in commissariato poiché è una donna molto bella e Augello, Fazio e Montalbano sono attratti da lei. Fazio se ne innamora da subito ma non ha il coraggio di dirle ciò che prova. Tutti insieme indagheranno sul caso della scomparsa del dottor Landolina, noto ginecologo maritato e segretamente donnaiolo. Il dottore ha messo incinta una giovane paziente, Mariuccia, soffocata da una famiglia culturalmente arretrata e conservatrice. Insieme Barbara, Fazio e Montalbano libereranno Mariuccia dalle grinfie del padre, per affidarla a una comunità diretta da un prete. Montalbano scopre anche che la signora Landolina ha fatto una sostanziosa donazione all’associazione e intuisce che il dottore non è morto e ha pianificato la scomparsa con la moglie; corso all’aeroporto riesce a rintracciare i coniugi, se ne va lasciandoli partire. Al termine dell’indagine, Montalbano e Augello trascorrono insieme la sera dell’addio al celibato di quest’ultimo e Fazio troverà il coraggio di invitare Barbara a uscire per andare a ballare.

Il Commissario Montalbano – Gatto e cardellino: il cast

Ma qual è il cast dell’episodio Gatto e cardellino? Di seguito l’elenco degli attori principali del film:

Luca Zingaretti: commissario Montalbano

Cesare Bocci: Mimì Augello

Peppino Mazzotta: Fazio

Angelo Russo: Catarella

Mariacristina Marocco: Barbara Bellini

Erika Ferrara: Mariuccia Coglitore

Gigio Morra: Giudice Scognamiglio

Presenti poi Mariacristina Marocco (Barbara Bellini), Erika Ferrara (Mariuccia Coglitore), Gigio Morra (giudice Scognamiglio) e Giorgio Bongiovanni (padre Vassallo).

Streaming e tv

Dove è possibile vedere l’episodio Gatto e cardellino de Il Commissario Montalbano in diretta tv e streaming? La puntata va in onda in diretta tv (replica) stasera, 14 aprile 2026, alle ore 21.30 su Rai 1. Sarà possibile seguire l’episodio di Montalbano anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay è possibile recuperare tutti gli episodi di Montalbano grazie alla funzione on demand.