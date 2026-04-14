Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 19:42
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Il Commissario Montalbano – Gatto e cardellino: trama, cast e streaming dell’episodio in replica su Rai 1

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Il Commissario Montalbano – Gatto e cardellino: trama, cast e streaming dell’episodio in replica su Rai 1

Questa sera, martedì 14 aprile 2026, alle ore 21,30, va in onda su Rai 1 in replica l’episodio Gatto e cardellino de Il commissario Montalbano, interpretato – come sempre – da Luca Zingaretti. Vediamo insieme tutte le informazioni come la trama e il cast.

Trama

A Vigàta nell’arco di pochi giorni tre vecchiette vengono assalite da un ladro su una moto con il casco, che spara ma non riesce mai a uccidere. Il commissario scoprirà che sparava a salve solo per creare dei precedenti per uccidere poi veramente una ricca signora. Questa signora teneva molto a cuore il suo gatto e il cardellino, grazie ai quali il commissario scopre come sono in realtà andate le cose. L’esecutore materiale è un pregiudicato difeso anni prima dal marito della vittima, avvocato penalista, che è la mente dietro le aggressioni e l’omicidio. Nel corso dell’indagine il vicecommissario Augello appare solo sporadicamente essendo in licenza matrimoniale. Viene sostituito da Barbara, amica di infanzia di Montalbano, che ha appena vinto il concorso in polizia e che porterà un po’ di scompiglio in commissariato poiché è una donna molto bella e Augello, Fazio e Montalbano sono attratti da lei. Fazio se ne innamora da subito ma non ha il coraggio di dirle ciò che prova. Tutti insieme indagheranno sul caso della scomparsa del dottor Landolina, noto ginecologo maritato e segretamente donnaiolo. Il dottore ha messo incinta una giovane paziente, Mariuccia, soffocata da una famiglia culturalmente arretrata e conservatrice. Insieme Barbara, Fazio e Montalbano libereranno Mariuccia dalle grinfie del padre, per affidarla a una comunità diretta da un prete. Montalbano scopre anche che la signora Landolina ha fatto una sostanziosa donazione all’associazione e intuisce che il dottore non è morto e ha pianificato la scomparsa con la moglie; corso all’aeroporto riesce a rintracciare i coniugi, se ne va lasciandoli partire. Al termine dell’indagine, Montalbano e Augello trascorrono insieme la sera dell’addio al celibato di quest’ultimo e Fazio troverà il coraggio di invitare Barbara a uscire per andare a ballare.

Il Commissario Montalbano – Gatto e cardellino: il cast

Ma qual è il cast dell’episodio Gatto e cardellino? Di seguito l’elenco degli attori principali del film:

  • Luca Zingaretti: commissario Montalbano
  • Cesare Bocci: Mimì Augello
  • Peppino Mazzotta: Fazio
  • Angelo Russo: Catarella
  • Mariacristina Marocco: Barbara Bellini
  • Erika Ferrara: Mariuccia Coglitore
  • Gigio Morra: Giudice Scognamiglio

Presenti poi Mariacristina Marocco (Barbara Bellini), Erika Ferrara (Mariuccia Coglitore), Gigio Morra (giudice Scognamiglio) e Giorgio Bongiovanni (padre Vassallo).

Streaming e tv

Dove è possibile vedere l’episodio Gatto e cardellino de Il Commissario Montalbano in diretta tv e streaming? La puntata va in onda in diretta tv (replica) stasera, 14 aprile 2026, alle ore 21.30 su Rai 1. Sarà possibile seguire l’episodio di Montalbano anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay è possibile recuperare tutti gli episodi di Montalbano grazie alla funzione on demand.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 14 aprile 2026 su La7
TV / È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 14 aprile su Rete 4
TV / Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3
Ti potrebbe interessare
TV / DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 14 aprile 2026 su La7
TV / È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 14 aprile su Rete 4
TV / Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3
TV / Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 14 aprile
TV / Belve streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata, 14 aprile 2026
TV / Grande Fratello Vip 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la nona puntata
TV / Belve: le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata, 14 aprile 2026
TV / Ascolti tv lunedì 13 aprile: La buona stella, Cesaroni – Il ritorno, The Floor
TV / The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno: le anticipazioni della seconda puntata
TV / The Transporter Legacy: tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1
Ricerca