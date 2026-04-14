DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 14 aprile 2026, su La7

DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 14 aprile 2026, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nella puntata di oggi alla campagna elettorale ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 14 aprile 2026, di DiMartedì.

DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera

Questa sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà di politica interna e di quanto avviene all’estero con la guerra.

Tema del giorno: la caduta dei sovranisti, con Trump sempre più nervoso per i mancati risultati della sua guerra in Iran, che ora apre un nuovo fronte di scontro con i cattolici attaccando il Papa; la pesante sconfitta di Orban in Ungheria; i riflessi sulla destra sovranista italiana di Giorgia Meloni e sul suo governo, già segnati dalla battuta d’arresto registrata in occasione del referendum sulla magistratura. Spazio naturalmente a tutte le novità provenienti dalla politica estera e all’economia, con le conseguenze per le tasche degli italiani della nuova chiusura dei traffici marittimi nello stretto di Hormuz e le nuove tensioni sui prezzi delle materie prime.

Infine, come da tradizione a DiMartedì, secondo le anticipazioni, si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume. Immancabili come in ogni puntata i sondaggi. Appuntamento dunque stasera, 14 aprile 2026, in prima serata dalle ore 21,15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi.

Gli ospiti di stasera

Presenti ovviamente Luca e Paolo con la loro copertina. Tra i tanti ospiti del mondo della politica, economia e cultura (in studio e collegamento) vedremo:

Walter Veltroni

Roberto Saviano

Dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.