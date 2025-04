Amici 2025, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della terza puntata, 5 aprile

Stasera, sabato 5 aprile 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la terza puntata del Serale di Amici 2025. Sedici allievi si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria di questa edizione del talent show, condotta ancora una volta da Maria De Filippi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

La puntata di oggi, registrata nei giorni scorsi, si aprirà con la manche che ha visto sfidarsi i Zerbi-Cele e le Petti-Letti che si è conclusa con tre allievi al ballottaggio, TrigNO, Francesca e Nicolò. A finire a rischio eliminazione è stato poi TrigNO. La seconda manche ha visto sfidarsi Zerbi-Cele e Cucca-Lo: ad avere la peggio sono stati Chiamamifaro, Chiara e Daniele e a finire a rischio eliminazione Chiara.

Dopo il guanto dei Prof (vinto da Anna Pettinelli), si sono sfidati Cucca-Lo e Zerbi-Cele. Sono finiti al ballottaggio Luk3, Francesco e SenzaCri e il giovane cantante è finito di nuovo a rischio eliminazione. La sfida tra Chiara, TrigNO e Luk3 ha visto la ballerina salvarsi: a finire a rischio eliminazione, quindi, Luk3 e TrigNO. Solo durante la puntata di sabato sera i telespettatori potranno scoprire chi è stato eliminato.

Secondo le anticipazioni diffuse da Superguidatv, Alessandra Amoroso, ex e storica allieva del talent e oggi in dolce attesa del suo primo figlio, sarà ospite in studio: Maria de Filippi, dopo averla abbracciata, le ha baciato la pancia prima di lasciare spazio alla sua esibizione. Tra gli ospiti della serata anche il duo comico PanPers che hanno lanciato un guanto di sfida alla maestra Celentano prima di collegarsi in video con Riccardo dei Pinguini Tattici Nucleari.

Amici 2025, il serale: tutti gli allievi

Quali sono gli allievi ammessi al Serale di Amici 2025? Come detto si tratta di 16 allievi. Ecco tutti i concorrenti ammessi al serale:

Antonia (canto)

Chiamamifaro (canto)

Jacopo Sol (canto)

Nicolò (canto)

Senza Cri (canto)

Alessia (danza)

Asia (danza)

Chiara (danza)

Dandy (danza)

Daniele (danza)

Francesca (danza)

Raffaella (danza)

Francesco (danza)

Le squadre

I vari allievi ammessi al Serale di Amici 2025, in onda su Canale 5, sono stati divisi per squadre. In tutto tre, ciascuna capitanata da un coach di ballo e uno di canto. Ecco tutti i nomi dei concorrenti e i rispettivi team. Confermate le squadre formate da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e quella formata da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. La terza squadra, invece, vede accanto ad Anna Pettinelli la new entry Deborah Lettieri.

Squadra Rudy Zerbi e Alessandra Celentano: Vybes, Chiamamifaro, Antonia, Jacopo Sol, Alessia, Daniele, Chiara.

Squadra Emanuel Lo e Lorella Cuccarini: Trigno, Nicolò, Raffaella, Francesca, Dandy.

Squadra Anna Pettinelli e Deborah Lettieri: Senza Cri, Luk3, Asia e Francesco.

Anche quest’anno i professori potranno lanciare guanti di sfida che vedranno in gara un proprio allievo e un concorrente di una squadra avversaria.