Emergono nuovi, continui dettagli sulla rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi. “Se guardo indietro e mi faccio un esame di coscienza e ripenso a me e a Ilary, sento di averle dato tutto ciò che potevo, tutto ciò che avevo. E sono in pace con me stesso”. Parole che avrebbe confidato l’ex capitano della Roma all’amico di sempre Alex Nuccetelli, secondo quanto riporta il Corriere della Sera. Il pupone è nervoso e infastidito per i continui retroscena che emergono intorno alla sua vita privata, e sarebbe presto pronto a parlare e raccontare a tutti la sua verità.

Il Capitano per il momento è nella sua villa all’Eur, sono dunque smentite le voci dei giorni scorsi secondo cui starebbe già convivendo con la presunta nuova fiamma Noemi Bocchi. Insomma, l’ex calciatore non avrebbe nulla da recriminarsi e avrebbe confidato al suo caro amico (fu proprio Nuccetelli che gli presentò Ilary nel 2002) di sentirsi a posto con la coscienza e di non aver fatto nulla di sbagliato nei confronti della sua famiglia.

Una storia al quale giorno per giorno si aggiungono nuovi capitoli, come in una sit-com. Totti non avrebbe gradito il coinvolgimento in questi rumors di sua figlia Isabel, la quale avrebbe raccontato a mamma Ilary di avere “nuovi amichetti” (i figli di Noemi), svelando che l’ex attaccante giallorosso la portava a giocare nel palazzo della Bocchi.

Un altro tema caldo, come vi abbiamo raccontato, è quello del video che mostra Francesco, Ilary e Noemi alla stessa festa. Il filmato, che risale allo scorso ottobre, è stato pubblicato su Instagram dallo stesso Nuccetelli. A tal proposito il pr ha raccontato al Corriere: “Quel video sulla festa alla Casetta di Campagna di ottobre è sul mio profilo Instagram da quel dì e sì, si vedono Ilary e Francesco e pure Noemi, che era al tavolo con me proprio accanto al loro, ma se si fossero dati appuntamento in segreto e stessero già insieme o se si amano davvero io non posso dirlo, boh”.

Lo storico amico di Totti aggiunge: “Noemi è una bella donna, la guardavano tutti”. “Poi si sono rivisti ad altre mie feste, il giro è quello, ma mica si mettono a scambiarsi effusioni davanti ai miei occhi, che so’ matti?”, chiosa colui che fece da Cupido tra Totti e Ilary 20 anni fa, divenuta ben presto una delle coppie vip più amate d’Italia.

Per Noemi Bocchi il pr spende parole di stima: “Si sta comportando da gran signora, non deve essere facile nemmeno per lei, che sia vero o falso, continua a fare la brava mamma, porta i bimbi al mare, se ne sta in disparte, su Instagram ha ancora gli stessi followers, eppure sai in quanti l’avranno cercata”. “Io lui l’ho sempre visto innamorato e preso fino all’ultimo, provava per lei una grande attrazione fisica, non gli bastava mai, segno di un rapporto che ha ancora benzina – racconta ancora Nuccetelli – Ad ogni viaggio le portava un regalo, pochi mesi fa le ha comprato una borsa Birkin di Hermes… Dopo vent’anni la crisi ci sta tutta, ma restano due genitori fantastici, esemplari”. Infine lancia un dubbio: “Com’è possibile che questi due se ne vanno in giro e nessuno li ha mai ripresi insieme, anche solo con un cellulare? Io se ci provo sto sui giornali dopo dieci secondi e mezzo”. La sensazione è che la parola fine a questa storia sia ancora lontana.