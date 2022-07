Totti, Ilary e Noemi a cena nello stesso locale: le foto

Continua a tenere banco il triangolo sentimentale tra Francesco Totti, Ilary Blasi e Noemi Bocchi, la presunta nuova fiamma dell’ex capitano della Roma. Ormai da qualche giorno, come saprete, una delle coppie vip più amate ha annunciato la propria separazione. Una rottura della quale emergono ora nuovi dettagli. Secondo un’indiscrezione riportata da Oggi, l’ex calciatore, la moglie e Noemi si trovarono insieme nello stesso locale già lo scorso ottobre.

Dagospia aggiunge a riguardo ulteriori elementi. Il 23 ottobre 2021, quattro mesi prima che lo stesso sito lanciasse la bomba della fine del matrimonio, Francesco Totti e Ilary Blasi erano a cena al ristorante romano “La Villa”, di proprietà di Andrea Battistelli che qualche estate fa era stato protagonsita del programma tv Temptation Island con la fidanzata Anna Boschetti. A qualche tavolo di distanza c’era proprio Noemi Bocchi, seduta di fronte senza mai avvicinarsi alla coppia. Alla festa era presente anche Alex Nuccetelli, pr e grande amico di Totti (fu lui a presentargli Ilary).

Il dubbio quindi è legittimo: all’epoca Totti e Noemi frequentavano solo casualmente gli stessi locali o già tra di loro c’era una certa conoscenza, all’insaputa di Ilary? Intanto altre voci, riportate dal Corriere, parlano di un Totti nervosissimo e infastidito per questi retroscena sulla sua vita privata. Il pupone sarebbe pronto a parlare e a raccontare come stanno le cose. Non ci resta che attendere. Di seguito il video “incriminato” pubblicato su Instagram da Nuccetelli.