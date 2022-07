Francesco Totti non ne può più. L’ex capitano della Roma, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, è stanco di scoprire ogni giorno l’ennesima esclusiva rivelazione sulla fine del suo matrimonio con Ilary Blasi. Di leggere che “l’ex numero 10 della Roma è pronto a partire per la Tanzania per riconquistare la moglie”, che “è già andato a vivere con Noemi Bocchi in un appartamento ai Parioli”, o che “si era impegnato per iscritto a nascondere il nuovo amore per il bene dei figli ma ha tradito il patto” e così via. Il simbolo giallorosso ha scelto sin dall’inizio un profilo basso, il riserbo. Ma l’ultimo scoop del settimanale “Chi”, in cui si rivela che Ilary avrebbe assunto un investigatore privato per farlo pedinare e scoprire le sue infedeltà coniugali, lo ha davvero amareggiato. Anzi, il campione del mondo del 2006 è furioso. Specialmente perché viene coinvolta la piccola Isabel, che involontariamente avrebbe fatto da “spia”, raccontando alla mamma dei pomeriggi trascorsi con il papà e due nuovi amichetti, i figli di Noemi Bocchi. Illazioni che, secondo fonti a lui molto vicine, vengono respinte come gigantesche castronerie.

Intanto le pratiche per la separazione sono ferme perché manca una delle due parti in causa: Ilary è “sempre” in vacanza, prima in Tanzania e poi a Sabaudia. Un atteggiamento che è sembrato quasi una provocazione. I due rispettivi legali, Alessandro Simeone per lei e Antonio Conte per lui, si sono parlati in via informale, ma niente di più. Finora Totti, che continua a vivere nella grande villa dell’Eur e accompagna il figlio Cristian agli allenamenti, ha preferito tacere. Ma la sua capacità di sopportazione è al limite. E presto potrebbe decidere di parlare lui…