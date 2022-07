“Francesco Totti e Noemi Bocchi sono andati a vivere insieme”: il patto con Ilary e i figli

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono andati a vivere insieme: a due settimane dall’annuncio della separazione da Ilary Blasi, la leggenda della Roma ha ormai lasciato casa e convive ufficialmente con la nuova compagna. Lo riporta The Pipol Gossip, secondo cui Noemi non trascorrerà le vacanze con l’ex calciatore e i tre figli, da poco rientrati dal viaggio in Africa con la madre. “Per le presentazioni ci vuole (molto) tempo”, afferma l’account di gossip, riguardo il “patto” che Francesco intende mantenere per rispettare Chanel, Isabel e Cristian.

Dopo il rientro dalla Tanzania, Ilary si è intanto trasferita nella villa di Sabaudia, dove la ormai ex coppia trascorreva parte delle loro vacanze estive. La presentatrice ha condiviso alcuni scatti sul suo profilo Instagram, uno dei quali in particolare ha acceso la fantasia dei follower.