Cortina, si sgancia in partenza la cabina della funivia Tofana: paura a bordo

Momenti di paura domenica scorsa a Cortina a causa dello sganciamento improvviso dalla partenza di Ra Valles di una cabina della funivia della Tofana, su cui si trovavano 30 turisti. Secondo quanto riporta il Corriere delle Alpi, l’incidente – che non ha avuto conseguenze per i passeggeri – sarebbe avvenuto per un guasto elettrico.

Lo sganciamento ha fatto entrare in funzione il freno di emergenza; la cabina però è oscillata violentemente, nel vuoto, e a bordo la paura è stata tanta. L’addetto ai comandi, presente nell’abitacolo, ha cercato di rassicurare i turisti, spiegando che il secondo motore dell’impianto avrebbe riportato la cabina al sicuro.

Domenica scorsa, intorno alle 16, le nubi nere si sono presto trasformate in un temporale con tuoni e fulmini tanto che i turisti avevano deciso di scendere di nuovo a valle. La corsa però si è interrotta quasi subito: per ben due volte i passeggeri hanno avuto la sensazione di precipitare nel vuoto ma l’impianto d’emergenza ha funzionato. Una volta riparato il guasto, verso le 8 di sera, i turisti sono arrivati nel piazzale della Freccia del Cielo sani e salvi.