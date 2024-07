Stadio Roma, il video del progetto del nuovo impianto. Gualtieri: “Unico”

Stadio Roma, il video del progetto del nuovo impianto

La Roma ha svelato il progetto (non ancora definitivo) del nuovo stadio che dovrebbe sorgere a Pietralata. Lo ha fatto oggi, 24 luglio. Prima in Capidoglio durante l’incontro tra il club giallorosso e il sindaco Roberto Gualtieri; poi sui social dove è stato pubblicato il video che mostra il design dell’impianto.

Le parole di Gualtieri

“Oggi si è svolto un incontro con la AS Roma, presenti anche Ryan Friedkin, la proprietà, l’amministratore delegato e naturalmente anche gli architetti che hanno lavorato al progetto. Ci è stato presentato il progetto dello stadio, che vedrete, il video sarà reso pubblico oggi stesso. Siamo contenti, è un bellissimo progetto”, le parole del sindaco di Roma Gualtieri.

“C’è stata una scelta di lavorare su un livello di qualità più alto, nel senso che si propone uno stadio nella categoria top, uno dei più belli stadi del mondo – ha proseguito -. Ha alcune caratteristiche che penso faranno felici gli appassionati e i tifosi, a partire dalla più grande Curva Sud esistente per numeri, per inclinazione, un catino, davvero straordinaria. Ci ha colpito molto. Abbiamo apprezzato il fatto che il progetto sia unico, non sia uno stadio uguale a tutti gli altri e che sia stato pensato alle caratteristiche di Roma, alla sua eredità e alla sua storia. Quindi è un progetto che si integra rispetto alle caratteristiche monumentali e storiche della città. È un progetto green, ha delle caratteristiche di sostenibilità particolari ed è collegato ad una riqualificazione dell’area con un parco molto grande e delle aree verdi molto importanti. Vedrete le caratteristiche, siamo molto soddisfatti. Non è stata solo un’occasione per vedere il progetto architettonico, ma anche di entrare nel merito di tutta la procedura per rendere questo complicato processo più rapido possibile”.