Accoltella la moglie in casa, poi fugge a bordo della sua auto e muore in un incidente stradale: è quanto avvenuto a San Secondo, comune della provincia di Parma. Secondo una prima ricostruzione sarebbero stati i figli della coppia, di 6 e 8 anni, a dare l’allarme dopo la violenta aggressione subita dalla madre. I due sono usciti di casa gridando aiuto e attirando l’attenzione di una vicina, che ha ha chiamato i soccorsi. Dopo aver accoltellato la moglie, l’uomo di 53 anni mentre era alla guida della sua auto ha invaso la carreggiata opposta della strada schiantadosi contro un camion: non si esclude un gesto volontario. La donna, 48 anni, è invece attualmente ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Maggiore di Parma.

La donna sarebbe stata colpita diverse volte al collo e anche in altre parti del corpo. A dare l’allarme, come detto, sono stati i figli più piccoli della coppia. Gli altri due, adolescenti, si trovavano a scuola al momento dell’aggressione. “Aiuto, la mamma sta male” avrebbero gridato i bambini con la vicina che è corsa nell’abitazione trovando la donna in un bagno di sangue. Il marito e padre dei bambini, invece, in quel momento non era in casa e si era già dato alla fuga.