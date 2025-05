L’ultimo regalo di Papa Francesco a Gaza: “Usata la papamobile per curare i bambini della Striscia”

Papa Francesco, prima di morire, ha chiesto che la sua papamobile venga trasformata in un’unità sanitaria mobile per curare i bambini di Gaza: ne dà notizia Vatican News, secondo cui il Pontefice ha affidato l’iniziativa a Caritas Gersualemme. “La papamobile – già rinominata ‘Il veicolo della speranza’ – è stata allestita con attrezzature per le diagnosi, l’esame e il trattamento delle patologie, tra cui test rapidi per le infezioni, vaccini, kit di sutura e altre forniture salvavita – si legge sul sito – Sarà inoltre equipaggiata con medici e operatori sanitari e – una volta ripristinato l’accesso degli aiuti umanitari nella Striscia – raggiungerà i bambini negli angoli più isolati di Gaza”.

Peter Brune, segretario generale di Caritas Svezia, ha sottolineato in un comunicato stampa che “con questo veicolo, saremo in grado di raggiungere i bambini che oggi non hanno accesso all’assistenza sanitaria, i piccolil feriti e malnutriti. Si tratta di un intervento concreto e salvavita in un momento in cui il sistema sanitario di Gaza è quasi completamente collassato”. Anton Asfar, segretario generale di Caritas Gerusalemme, invece, ha dichiarato: “Questo veicolo rappresenta l’amore, la cura e la vicinanza del Santo Padre per i più vulnerabili”. Secondo Asfar la papamobile “non è solo un veicolo” ma “un messaggio per dire al mondo di non dimenticarsi dei bambini di Gaza”.