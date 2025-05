Brindisi, tre ragazzi noleggiano una Porsche e muoiono in un’incidente: l’auto viaggiava sopra i 200 km/h

Tre giovani fra i 21 e i 22 anni sono morti in un incidente stradale avvenuto nella serata di sabato 3 maggio sulla strada provinciale che collega Torchiarolo a Lendinuso, in provincia di Brindisi: la Porsche 911 sulla quale viaggiavano i ragazzi si è ribaltata, è finita contro un albero e ha preso fuoco. Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, ma per i tre non c’è stato niente da fare.

Alla guida c’era Luigi Perruccio, 22 anni, mentre sui sedili dei passeggeri si trovavano Sara Capilunga 21 anni e Karina Ryzkhov, sua coetanea. Stando a quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura di Brindisi, poco prima dell’incidente l’auto aveva raggiunto una velocità di oltre 200 chilometri orari.

Il mezzo era stato noleggiato dai giovani alla cifra di 400 euro. Gli inquirenti avrebbero anche recuperato un video che riprende quella stessa Porsche a tutta velocità per le vie di un centro abitato: si stanno verificando gli orari per comprendere se alla guida in quel caso ci fosse la vittima o un’altra persona.

Luigi lavorava nell’impresa agricola di famiglia, Sara in un’azienda di infissi, Karyna, in un bar. Quest’ultima era originaria dell’Ucraina: una coppia di Torchiarolo la ospitava fin da quando aveva 8 anni e nel 2022, pochi mesi dopo l’invasione russa, la 21enne ha deciso di trasferirsi in Italia in pianta stabile. Sabato sera i suoi genitori adottivi sono stati fra i primi ad arrivare sul luogo dell’incidente.

Il sindaco di Torchiarolo, Elio Ciccarese, parla di “tragedia immane” e ha annunciato il lutto cittadino il giorno. “Ora – ha aggiunto – è il tempo della preghiera e della vicinanza alle famiglie. Luigi, Sara, Karina, splendidi ragazzi nel fiore della giovinezza, sarete sempre nei nostri cuori”.

