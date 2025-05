Fedez, archiviata l’inchiesta sul pestaggio del personal trainer Cristiano Iovino

L’inchiesta a carico di Fedez per l’aggressione ai danni del personal trainer Cristiano Iovino è stata archiviata. Lo ha deciso la giudice delle indagini preliminari del tribunale di Milano Vincenza Maccora, accogliendo la richiesta di archiviazione formulata dalla pubblico ministero Michela Bordieri.

Il provvedimento “esclude ogni responsabilità del nostro assistito” e “rappresenta la miglior risposta al pesante processo mediatico a cui lo stesso è stato sottoposto da un anno”, commentano i legali del rapper, Gabriele Minniti e Andrea Pietrolucci.

Nei confronti di Fedez – all’anagrafe Federico Lucia – era stato ipotizzato il reato di rissa, ma dalle indagini non sono emersi elementi sufficienti a sostenere l’accusa in un eventuale processo.

L’inchiesta verteva sul pestaggio, avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 aprile del 2024, ai danni del personal trainer Cristiano Iovino, il quale peraltro non ha mai sporto denuncia. Iovino sarebbe stato aggredito da un gruppo di persone, tra cui alcuni ultras del Milan, in strada, davanti alla sua abitazione nel quartiere Portello di Milano.

Alcune settimane dopo, Iovino e Fedez avrebbero raggiunto un accordo in base al quale il personal trainer, in cambio di soldi, si impegnava a non querelare il rapper per lesioni e percosse, reati sui quali la Procura non ha indagato poiché procedibili solo d’ufficio.