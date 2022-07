“Ilary ha scoperto di Totti e Noemi con un investigatore privato, i loro figli giocavano insieme”

Nuovo capitolo della vicenda Totti-Blasi. Chi, il settimanale di Alfonso Signorini, ha ricostruito gli eventi di una storia che sarebbe andata diversamente rispetto a come l’abbiamo conosciuta e pensata finora. In questa nuova versione, Francesco Totti, incapace di resistere alle tentazioni, disorientato e infelice, non solo avrebbe approfittato dell’assenza di Ilary per avviare la sua nuova storia, ma avrebbe coinvolto l’intera famiglia per depistare ogni sospetto.

Secondo quanto ricostruito dal settimanale, dopo l’addio al calcio e la traumatica perdita del padre, Enzo, morto di Covid a ottobre 2020 e a cui era legatissimo, Francesco si sarebbe ritrovato senza un centro, alla ricerca forse di una distrazione, qualcosa che potesse farlo tornare in vita. Chi racconta di “voci che vedono il Capitano circondato dalle tentazioni, capace di resistere a tutto fuorché a quelle”. In quel periodo Ilary non avrebbe sospettato nulla, fino a quando Totti ha tolto alla sorella della moglie la gestione dei suoi social. “Nella sezione Direct di Instagram di Totti, infatti, arrivano i classici messaggi delle ammiratrici, ma alcuni di questi tradivano una certa familiarità. E questo avrebbe spinto Totti a riappropriarsi dei social, per evitare domande e sospetti”, si legge sul settimanale.

È ad agosto 2021 che Totti avrebbe conosciuto Noemi Bocchi ad un torneo di Padel. Si iniziano a frequentare a settembre e lei lo confessa agli amici, “ma il segreto viene ben custodito dalla città intera che tutto perdona ai suoi eroi”. Secondo il settimanale, preso dall’euforia della nuova frequentazione Totti avrebbe portato Noemi nei posti in cui ha sempre portato Ilary. Nel frattempo i rapporti in famiglia sarebbero diventati freddi e distanti con Ilary impegnata nei suoi programmi tv a Milano.

Totti ne avrebbe approfittato per portare avanti il suo flirt e quando la moglie a febbraio 2022 gli avrebbe chiesto il conto delle foto uscite di lui e Noemi allo stadio avrebbe mentito: “Pensi che, se avessi un’amante, sarei così scemo da portarla allo stadio con me, davanti a tutti?”. A quel punto Ilary gli crede e va in tv dichiarando che sarebbero stati i giornali a fare una brutta figura. Poco dopo però tutto si rompe. La rottura arriva esattamente quando la piccola Isabel, la loro figlia minore, un giorno torna a casa e racconta alla madre di avere due nuovi amichetti con i quali gioca al pomeriggio. “Sono i figli di Noemi Bocchi”. A quel punto Ilary avrebbe deciso di far seguire il marito da un investigatore privato per averne la prova. Quando il settimanale pubblica le foto di Totti che entra nel palazzo di Noemi per Ilary non è niente di nuovo…