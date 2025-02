Giovanni Tronchetti Provera e Chiara Ferragni: “Mamma di lui contraria”

Dopo il divorzio da Fedez e l’inizio della relazione con Giovanni Tronchetti Provera, Chiara Ferragni è tornata di nuovo al centro del gossip in seguito alla rivelazioni di Fabrizio Corona.

L’influencer, dopo la minaccia da parte dell’ex paparazzo di raccontare “la mogliettina perfetta che sei, quante stronzate racconti da 15 anni, tutti i dettagli del tuo circolino, i tuoi affari sporchi e l’amore reale che però hai vissuto tradendolo costantemente”, ha diffidato Corona chiedendo un milione di euro.

In tutto questo sono molti a chiedersi che fine abbia fatto Giovanni Tronchetti Provera, l’attuale compagno dell’influencer.

A dare una risposta è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, il quale ha anche rivelato che la mamma di lui sarebbe contraria alla loro relazione.

“Giovanni Tronchetti Provera è accanto a lei – ha rivelato il giornalista – hanno trascorso il weekend insieme”. Tuttavia, la famiglia di lui, e in particolar modo la mamma, sarebbe contraria alla relazione tra Giovanni Tronchetti Provera e Chiara Ferragni.

Parpiglia, infatti, racconta ancora: “So che Cecilia Pirelli, ovvero la madre di Giovanni, è contraria a questa storia, tanto che avrebbe fatto togliere delle foto scattate da Chiara dai social: in una si vedeva una foto di famiglia, in un altra una parte del letto della loro casa a St Moritz. Cecilia ha messo un veto sull’usufruire della loro casa in montagna e infatti questo weekend appena passato me li hanno segnalati da un’altra parte”.

“Loro (la Pirelli-Tronchetti Provera ndr) sono sempre stati lontani dai riflettori, ma trovarsi in questa valanga, io credo che a prescindere dal cognome, è una cosa che ti fa malissimo” ha concluso il giornalista.