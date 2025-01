Corona attacca Chiara Ferragni: “Hai confessato a Fedez di averlo tradito”

Fabrizio Corona attacca Chiara Ferragni: dopo il lungo sfogo social da parte dell’influencer, l’ex paparazzo passa al contrattacco e rivela che anche l’imprenditrice digitale avrebbe tradito l’ex marito Fedez con Achille Lauro.

Tutto nasce dalle rivelazioni che Corona ha fatto nel suo programma Youtube Falsissimo in cui ha affermato, tra le altre cose, che Fedez avrebbe avuto un’amante sin dall’inizio della storia con Chiara Ferragni alla quale avrebbe confessato il suo amore pochi minuti prima di convolare a nozze con l’influencer.

Indiscrezioni che sono state confermate anche dalla stessa Chiara Ferragni che in una serie di stories pubblicate sul suo profilo Instagram ha di fatto avvalorato la tesi sostenuta da Corona.

L’ex paparazzo, pochi minuti dopo lo sfogo dell’influencer, ha attaccato Chiara Ferragni e promesso di rivelare tutta la verità sull’imprenditrice digitale, inclusi i presunti tradimenti ai danni di Fedez.

In una stories pubblicata sul suo profilo Instagram, infatti, Corona scrive: “Sei stata zitta in tutti questi anni non perché volevi voltare pagina e per non rimuginare sul dolore, non perché hai due figli che sentiranno tutto”.

“È un anno che l’unica cosa che chiedi a Federico è di poter mostrare i figli. Tu che con i figli non ci stai mai. Solo babysitter strapagate. Il tuo ex marito non ha deciso a tavolino con il suo amico. Nessuno mi impedirà di mandare la TERZA PARTE di questa storia. Racconterò la mogliettina perfetta che sei, quante stronzate racconti da 15 anni, tutti i dettagli del tuo circolino, i tuoi affari sporchi e l’amore reale che però hai vissuto tradendolo costantemente”.

Poi, la bomba finale: “Incominciamo da uno che canta a Sanremo quest’anno: Achille Lauro. Ti ricordi quando hai ammesso a Fede che te lo sei scopato?”.

Di una possibile relazione tra Achille Lauro e Chiara Ferragni si era parlato a lungo nei mesi scorsi. Era stato il giornalista Gabriele Parpiglia a lanciare la prima indiscrezione, seguito, poi, dall’esperto Alessandro Rosica.

E proprio Rosica, dopo le rivelazioni di Corona, ha confermato il presunto tradimento rivelando i dettagli di ciò che sarebbe accaduto tra l’influencer e il cantante.