Fedez spaesato a Sarà Sanremo, Corona: “Mi ha mandato una lettera di addio per i figli, Conti sapeva”

Fedez spaesato a Sarà Sanremo, il retroscena di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona ha raccontato il retroscena di ciò che sarebbe accaduto a Fedez prima di Sarà Sanremo, il programma in onda su Rai 1 nella serata di giovedì 19 dicembre nel corso del quale sono stati rivelati i titoli dei brani in gara alla kermesse musicale, durante il quale il rapper era apparso non a suo agio e con l’aria spaesata facendo preoccupare i suoi fan.

Nei giorni successivi si erano rincorse numerose indiscrezioni sulla vicenda: si era parlato di una possibile lite con l’assistente del rapper, Eleonora Sesana, mentre lo stesso Fedez aveva rassicurato tutti dicendo di stare bene ma aggiungendo: “Avevo avuto delle cose mie relazionali private, fuori dalla musica, ero un po’ giù, ma ero tranquillo”.

Ora, Fabrizio Corona racconta un’altra verità. Nell’episodio di Falsissimo, in cui l’ex paparazzo ha rivelato che Fedez avrebbe avuto un’amante per tutta la durata del matrimonio con Chiara Ferragni, Corona ha affermato cosa sarebbe successo nelle ore precedenti Sarà Sanremo.

A detta di Corona, Fedez il giorno di Sarà Sanremo era stato inserito è stato “un giorno maledetto” per il cantante: “È forse il giorno più brutto della sua vita”.

Il rapper, due giorni prima del programma di Rai 1, avrebbe ricevuto un messaggio dal “suo vero amore”, che secondo Corona è Angelica Montini, la quale gli avrebbe detto che la loro relazione era finita per sempre.

“Da quando ha ricevuto il messaggio da quella ragazza, per Fedez sono stati due giorni di crisi – racconta ancora l’ex paparazzo – il viaggio per arrivare a Sanremo è stato drammatico perché la sua assistente ha provato in tutti i modi a convincerlo a concentrarsi solo su Sanremo. Litigano e Fedez lascia la sua assistente in autogrill”.

Secondo Fabrizio Corona, Fedez avrebbe dovuto partecipare a Sarà Sanremo nel primo blocco. Il cantante, quindi, avrebbe ricevuto la telefonata di Angelica Montini dopodiché lo stesso Fedez avrebbe chiamato Corona: “È disperato, è in bagno del suo hotel. La mamma non c’è perché lo sta aspettando sul palco”.

“La sua voce a poco a poco comincia a tremare. ‘Ho preso una boccetta di Minias (un sedativo ndr), io non posso sopportare questo dolore. Ti sto mandando un messaggio, se succede qualcosa fallo leggere ai miei figli’. Mi manda una lettera d’addio ai figli. Chiamo la mamma di Fedez e le dico ‘Corri, guarda che Federico ha fatto una cazzata. Non chiamare l’ambulanza, se chiami l’ambulanza domani siete su tutti i giornali'”.

Il racconto prosegue: “Nel frattempo la mamma di Fedez chiama Carlo Conti. Il presentatore capisce ma sta zitto. Per la prima volta abbiamo trovato un conduttore che non ha usato una tragedia per fare ascolti. Federico viene rianimato da un medico, la situazione è drammatica”.

Fabrizio Corona, poi, rivela di aver convinto a salire comunque sul palco di Sarà Sanremo per evitare che tutti sapessero ciò che sarebbe accaduto prima in albergo.

Il cantante sale sul palco ma, come sottolinea Corona, è “un ectoplasma, una persona non in sè, completamente dissociata che ripete a macchinetta delle parole”.