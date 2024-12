Fedez rompe il silenzio dopo Sarà Sanremo: “Ero un po’ giù ma sto bene”

Fedez rompe il silenzio e parla per la prima volta di quanto accaduto nel corso di Sarà Sanremo, dove, secondo numerosi follower, è apparso non a suo agio e con l’aria spaesata facendo preoccupare i suoi fan.

In una diretta sul suo profilo Instagram, il cantante ha chiarito: “Sto bene ragazzi, non ho emorragie interne da un bel po’ e sto festeggiando il mio quinto mese senza emorragie. Sì ho letto tutto. Una spiegazione? Ero tranquillo e rilassato. Infatti non è successo niente. Non so bene perché tutti hanno interpretato quella cosa come se fossi triste. O meglio, avevo avuto delle cose mie relazionali private, fuori dalla musica, ero un po’ giù, ma ero tranquillo. Non so perché sembrasse così”.

“Cosa mi aspetto da Sanremo? Vorrei cantare bene, la canzone è bella, ma è difficile da cantare. Sto bene ragazzi, la mia vita ultimamente è fatta da alti e bassi, ma bisogna andare avanti. E non ero sotto psicofarmaci. Non prendo benzodiazepine, ho smesso con gli psicofarmaci e con le cose che mi avvelenavano, parlo per me. Con gli psicofarmaci ho chiuso, non mi hanno dato nulla di buono e ho chiuso con quelli” ha concluso il cantante.

La vicenda era già stata chiusa dalla mamma del rapper, Annamaria Berrinzaghi, che aveva rassicurato i fan dichiarando all’Adnkronos: “Niente di grave, più di questo non voglio dire”.