Fan preoccupati per Fedez, la mamma del cantante: “Niente di grave, non voglio dire altro”

Fan preoccupati per Fedez, la mamma del cantante: “Niente di grave”

Numerosi fan si sono preoccupati per Fedez dopo la sua partecipazione a Sarà Sanremo su Rai 1, durante il quale è apparso non a suo agio e con l’aria spaesata.

Durante la trasmissione, il cantante ha rivelato che il titolo del suo brano è Battito spiegando poi di che cosa parla la canzone: “È una moltitudine di cose, è una dicotomia tra quella che può essere una canzone d’amore dedicata a una donna, ma quella donna è impersonificata nella depressione”.

Sui social, inoltre, non è sfuggito il fatto che il cantante è stato accompagnato nel backstage dal conduttore Carlo Conti, cosa che non è avvenuta con gli altri cantanti in gara.

Tuttavia, a tranquillizzare tutti sulle condizioni di Fedez è stata Annamaria Berrinzaghi, detta Tatiana, mamma nonché manager del cantante.

Interpellata dall’Adnkronos, infatti, la madre del rapper ha dichiarato: “Niente di grave, più di questo non voglio dire”. Forse, quindi, l’ansia potrebbe aver giocato un brutto scherzo al cantante.

Lo stesso Fedez non ha mai fatto mistero di essere particolarmente ansioso. Il cantante ha raccontato più volte di come l’ansia lo abbia assalito più volte in occasione del Festival di Sanremo al quale ha partecipato insieme a Francesca Michielin con il brano Chiamami per nome: “Pensavo di salire sul palco e vomitare, ma vomitare fisicamente e dire va beh, divento un meme che vomita sul palco e svengo”.

Agitazione sfociata in un vero e proprio attacco di panico: “Ho avuto un attacco di panico come non ne avevo da quando ero adolescente. Sono stato male, vedevo tutto sfocato, mi mancava il respiro ed ero in panico totale. Ho dovuto chiamare il mio psichiatra e la mia terapista che insieme mi hanno calmato”.