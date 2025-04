Linus stronca le canzoni di Sanremo 2025: “L’unica che ci ricorderemo tra 10 anni è Cuoricini”

Linus stronza senza mezzi termini le canzoni del Festival di Sanremo 2025. Intervistato da Il Messaggero, infatti, il conduttore direttore artistico di Radio Deejay ha dichiarato: “Cosa resterà delle canzoni di Sanremo 2025? Nulla. Sono passati due mesi, la sola canzone del Festival di quest’anno che ci ricorderemo fra 10 anni sarà Cuoricini. Per il resto carine”. E ancora: “Lucio Corsi e Brunori Sas si conoscevano da anni e hanno fatto sicuramente di meglio. Olly è un bel personaggio. Anche lui carino. Prima di dire che sia il futuro della musica italiana, però aspetterei un attimo”.

Il conduttore si è tolto anche qualche sassolino dalla scarpa: “Sono di una generazione che rappresenta il mondo dello spettacolo italiano. Sono contemporaneo di Gerry Scotti, Fiorello, Amadeus, Fabio Fazio, Paolo Bonolis e altri. La sensazione è che facendo lo stesso lavoro però in radio, sia sempre stato il primo della Serie B… Mi sta un po’ sul cazzo”. E sul suo futuro afferma: “A 70 anni non credo che sarò ancora al mio posto. Non mi piace l’idea che qualcuno possa dire: È ancora lì”.

Linus, poi, è tornato anche sul divorzio tra il comune di Riccione e Radio Deejay, una decisione, presa da “una parte dell’amministrazione comunale”, che era stata così commentata a caldo dal conduttore: “Una lunga storia che finisce con poche parole: dopo tanti anni, quest’estate Radio Deejay non sarà a Riccione. Ci abbiamo provato fino alla fine, ma evidentemente qualcuno aveva già deciso altrimenti. Peccato”.