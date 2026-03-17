Dalla serie sugli 883 al rapporto con Mauro Repetto fino alle recenti esibizioni sulla Costa Toscana durante il Festival di Sanremo 2026: Debora Pelamatti, moglie di Max Pezzali, racconta il suo rapporto con il marito e ripercorre anche la carriera del cantante. Le domande le sono state poste proprio durante la kermesse musicale ma l’intervista, a cura del fan club di Max Pezzali, è stata rilasciata solamente da poche ore. La donna racconta anzitutto come è nata la storia d’amore con il marito: “I fan hanno percepito subito che io lo ami molto e sia protettiva: l’ho conosciuto a 21 anni quando facevo l’università a Pavia, è un’amicizia che poi si è trasformata in amore. Sanno che lo tutelo sempre, in questo ambiente non è facile, lo difendo in ogni situazione: Max è il centro della mia vita insieme a Hilo, i miei genitori e i miei nipoti. Quando scrisse L’Universo tranne noi lui si era già esposto con me sui suoi sentimenti, io stavo con una persona e avevo un rapporto complicato: non stavo bene. Lui mi portò a cena, mi diede il testo della canzone scritto a mano, scoppiai in lacrime e la cameriera pensò avessi avuto un lutto. Tante piccole cose ci fecero capire che il nostro era amore e non solo amicizia. Quella canzone, sì, parlava di noi”.

Debora Pelamatti racconta anche quali sono le sue abitudini: “Non riesco ad addormentarmi se non leggo almeno due capitoli di un libro, mi rilassa molto e mi fa passare le preoccupazioni giornaliere. Amo scrivere, ho fatto il liceo classico e sono laureata in giurisprudenza, ma sui libri ormai c’è troppo affollamento: alcune cose sono scritte senza senso di esistere e con un italiano approssimativo, per questo non me la sento di scriverne uno io in prima persona. A 6 anni la mia maestra delle elementari, Guendalina, ci diede un libro e a Niardo scelsi Dolce Remy: lo lessi in un pomeriggio, mi piacque tantissimo. Ho letto 12 libri in quell’estate e non ho mai smesso”.

La moglie dell’interprete rivela anche come nascono le sue canzoni: “Lui ci fa sempre sentire le canzoni prima: dice sempre che le sue canzoni sono figli. Sono periodi difficili quando compone testi nuovi, si chiude nel suo studio, gli lascio persino la cena fuori dalla porta. Ha bisogno di concentrazione, a volte dorme da solo perché trova l’ispirazione alle 4 di notte: per lui è un lavoro molto impegnativo che impatta poi anche sulla nostra quotidianità”.

Su Mauro Repetto, fondatore ed ex componente degli 883, afferma: “Io Mauro non lo conosco, l’ho visto tre volte nei concerti ai quali si è riunito a Max tra palazzetti e San Siro. Max non ha colto il successo della serie come è successo a molti: è la serie che ha colto il successo di Max. La serie tv, ci tengo a dirlo, è molto romanzata ma c’è una parte vera che mi racconta sempre anche mio suocero. Max è stato il motore del duo, scriveva i testi, ma riconosce che non sarebbe mai arrivato dove è ora senza Mauro. Mio marito è timido, come si vede, introverso, non avrebbe mai bussato alle porte delle case discografiche, è accondiscendente anche verso i suoi manager. Mauro invece era estroverso, allegro, sfacciato in modo positivo: Max ha sempre avuto questa gratitudine, mio suocero ricorda anche sempre che Mauro se ne andò senza avvisare suo figlio e lui si trovò senza questo supporto fondamentale”.

Nella serie tv si parla anche di Claudio Cecchetto, ex manager di Pezzali, sul quale, pur non nominandolo, Debora Pelamatti afferma: “La rinascita di Max è un riscatto, è stato per anni sottovalutato dalle persone che lavoravano con lui, non avevano capito le sue potenzialità o, se le hanno capite, hanno provato a soffocarle e non so perché. I fan ora vedono come Max sia tornato meglio di prima: i suoi manager attuali sono simili a lui, persone educate e perbene che lo sanno capire, lo ascoltano e non gli impongono nulla come avveniva in passato. Ora ha ricominciato a divertirsi”.

E sul Festival di Sanremo dichiara: “Non lo vorrei in gara, anche se ci è stato due volte, perché è ansioso e mai competitivo. Max è un artista classico, non vive bene la gara. Nel 2011 partecipò con Il Mio secondo tempo, era una canzone forte, anticipò quello che è successo dopo, eppure fu eliminato. In quest’edizione l’esibizione nella prima serata ha avuto dei problemi tecnici, sembrava playback e non lo era affatto: la nave era splendida in mezzo al nulla, non funzionava inizialmente il wifi e la Rai è stata brava, spezzo una lancia in suo favore”.