Elettra Lamborghini: “Sono una sex symbol finchè non apro bocca. Voglio essere come Raffaella Carrà”

Tra le protagoniste del recente Festival di Sanremo 2026 per le sue sfuriate contro i “festini bilaterali“, Elettra Lamborghini è nel cast di Canzonissima, il programma condotto da Milly Carlucci che torna su Rai 1. Intervistata da Chi, la cantante ha dichiarato a proposito della sua partecipazione alla trasmissione: “Sicuramente cercherò di portare la mia allegria, come sempre. E poi ho qualche canzone un po’ inaspettata, spero di stupirvi”. E ancora: “Porterò pezzi che fanno molto parte di me, altri sono un po’ più riflessivi, magari sono delle dediche e quindi sento di volermi esprimere al meglio. Mi piaceva l’idea di lavorare con Milly Carlucci. E poi, visto che Sanremo è un grande stress dal punto di vista sia mediatico che mentale, ho pensato di volermi un po’ rifare e avere l’opportunità di far vedere Elettra con canzoni anche diverse, avendo una tranquillità che Sanremo non ti offre”.

E su Raffaella Carrà, “protagonista” del suo brano sanremese, dichiara: “La Carrà mi è sempre piaciuta. Purtroppo non siamo mai andate a cena insieme, ma lei era bolognese come me, la sento molto di casa, e poi mi piaceva perché non aveva mai una parola negativa per nessuno, era un personaggio positivo. Secondo me è importante avere qualcuno che porti un po’ di allegria. Poi sapeva cantare, sapeva ballare, sapeva condurre, è un po’ quello a cui aspiro io”. Sulla sua carriera afferma: “Dico la verità: non so come ho fatto ad arrivare fino a qui. Nel senso che, da piccola, sapevo di voler diventare una cantante, ma ho sempre creduto che ci volessero raccomandazioni, ero convinta che a 4 anni bisognasse già essere iscritti al Conservatorio. A 7 anni pensavo: ‘È già tardi, dovevo iniziare prima’. Poi mi sono resa conto che ogni scelta che prendevo era finalizzata ad arrivare alla musica e ho capito che ci sarei riuscita. Alla fine, pezzo per pezzo, non so come, forse perché sono molto testarda e ambiziosa, eccoci qui”.

Sulla questione “figlia di papà”, Elettra Lamborghini non ha dubbi: “Secondo me l’immagine della ricca ereditiera è stata giusto all’inizio un po’ per lanciarmi, non per altro. Perché poi, quello che fa ridere di me, è che, comunque, pur nella mia condizione privilegiata, non me ne frega niente di niente, cioè sono molto terra terra. Non uso più il mio cognome, cerco quasi sempre di non parlare della mia famiglia, voglio farmi valere per quella che sono”. E su chi la definisce sex symbol, la cantante afferma: “Sono un sex symbol solo fino a quando non apro bocca. Perché poi il problema è che non posso essere sia sexy che simpatica, capito? In realtà penso di essere sempre stata simpatica, forse la gente, in questo periodo, ha bisogno di leggerezza e mi ha percepita di più. Ma sono sempre stata questa mezza pazzerella, non mi sento cambiata”.