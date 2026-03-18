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Milly Carlucci: “Selvaggia Lucarelli al GFVip? Intanto in bocca al lupo, per Ballando se ne riparlerà”

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Credit: AGF

Le parole della conduttrice sul futuro della sua trasmissione che vede l'opinionista tra i giudici

di Niccolò Di Francesco
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Al timone della nuova Canzonissima, Milly Carlucci parla del futuro di Ballando con le Stelle e di Selvaggia Lucarelli, attualmente impegnata come opinionista nel Grande Fratello Vip. Intervistata dal Corriere della Sera, la conduttrice afferma riguardo al nuovo impegno della giornalista: “Giustamente Selvaggia ha una vita anche dopo Ballando. Ci vogliamo molto bene, la stima e la sintonia sono grandi. Ora le faccio un grande in bocca al lupo per la sua avventura e poi, più avanti, si riparlerà di Ballando“. Per quanto riguarda Canzonissima, invece, l’idea è stata quella di “aprire il forziere della Rai” per riscoprire “un titolo che è più che storico, è quasi magico. Lo conoscono anche persone che, per ragioni di età, non l’hanno mai visto. Noi però proponiamo uno spettacolo adatto al 2026”.

La presentatrice, infatti, rivela: “Sarà un’immersione nel digitale. Avremo un’orchestra e il cast rimarrà fino alla fine, senza eliminazioni: vogliamo che gli artisti ci parlino di loro, ci interessa il racconto emotivo. Alla fine di ogni puntata sceglieremo le canzoni da mettere in una bottiglia virtuale come un messaggio ai posteri”. Su una possibile direzione artistica di Sanremo, invece, Milly Carlucci frena: “È un progetto complicatissimo che occupa tutto l’anno. Con Ballando e Canzonissima non riuscirei”. E aggiunge: “Chi prende in mano quel progetto deve avere le spalle solide per portarlo avanti: uomo o donna spero che nel 2026 non faccia differenza”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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