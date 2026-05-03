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Roberta Valente – Notaio in Sorrento streaming e diretta tv: dove vedere quarta puntata

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di Marco Nepi
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Roberta Valente – Notaio in Sorrento streaming e diretta tv: dove vedere quarta puntata

Questa sera, domenica 3 maggio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la quarta puntata di Roberta Valente – Notaio in Sorrento, serie tv in quattro serate diretta da Vincenzo Pirozzi con Maria Vera Ratti, Alessio Lapice, Flavia Gatti, Erasmo Genzini e con la partecipazione di Sebastiano Somma. Dove vedere Roberta Valente – Notaio in Sorrento in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,30 su Rai 1.

Roberta Valente – Notaio in Sorrento streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Roberta Valente – Notaio in Sorrento su Rai 1? In tutto andranno in onda 4 puntate (2 episodi a puntata, 8 in totale): la prima domenica 12 aprile 2026; la quarta e ultima – salvo cambi di programma – domenica 3 maggio 2026. Di seguito la programmazione compelta:

  • Prima puntata: domenica 12 aprile 2026 TRASMESSA
  • Seconda puntata: domenica 19 aprile 2026 TRASMESSA
  • Terza puntata: domenica 26 aprile 2026 TRASMESSA
  • Quarta puntata: domenica 3 maggio 2026 OGGI
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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