Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata

Questa sera, domenica 3 maggio 2026, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda la quarta puntata di Racconto di una notte, la nuova dizi turca che appassionerà il pubblico dell’ammiraglia Mediaset. La serie, che in Turchia è stata trasmessa divisa in trentacinque episodi, ciascuno lungo più di due ore, in Italia sarà frammentata in oltre cento appuntamenti più brevi e si suppone, dunque, che accompagnerà il pubblico ben oltre la stagione primaverile.

Anticipazioni e trama

Selim propone a Canfeza di ricominciare da capo. L’uomo dice alla donna di partire con lui per Istanbul, dove suo padre potrà ricevere le cure migliori. Canfeza accetta, ma prima che i due possano partire, un’infermiera dice a Canfeza che deve sottoporsi a una TAC di controllo. L’infermiera, però, conduce la ragazza nel parcheggio dove ad attenderla trova Mahir. Canfeza non vorrebbe seguirlo, ma Mahir la carica in auto con la forza.

Streaming e tv

Dove vedere Racconto di una notte in tv e streaming? Appuntamento in prima serata su Canale 5 ogni domenica alle 21.30 dopo La ruota della fortuna a partire dal 12 aprile 2026. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.