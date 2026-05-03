Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 3 maggio 2026

Questa sera, domenica 3 maggio 2026, alle ore 19,30 su Nove va in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 3 maggio, di Che tempo che fa 2025-2026.

Anticipazioni e ospiti

Il Premio Oscar Pedro Almodóvar sarà in studio per presentare, in occasione dell’uscita al cinema dal 21 maggio, il suo nuovo film “Amarga Navidad”, in concorso al prossimo Festival di Cannes. Presente anche Alberto Angela, in occasione della nuova stagione di “Ulisse – Il piacere della scoperta”, che quest’anno festeggia i 25 anni di programmazione. A pochi giorni dalla conclusione della Missione Artemis, che ha riportato quattro astronauti in orbita attorno alla Luna, sarà ospite di Che tempo che fa anche Luca Parmitano. Spazio poi a Emmanuel Carrère in occasione dell’uscita in Italia del suo libro “Kolchoz”, sugli scaffali dal prossimo 5 maggio. Tra gli ospiti ci sarà anche l’ex sindaco di Roma Walter Veltroni, autore del romanzo “Il bar di Cinecittà”, che nel 2027 festeggerà i 90 anni dalla sua inaugurazione. A seguire Enrico Brignano, che presenterà sia “Quando c’è Brignano…”, sei puntate in onda ogni mercoledì in prima serata su Nove dedicate ai suoi migliori spettacoli teatrali, sia il suo nuovo tour in tutta Italia con “Bello di mamma”. Attesi in studio anche l’autore Antonio Scurati; il direttore de Il Post Francesco Costa; l’editorialista de la Repubblica Massimo Giannini; la giornalista Cecilia Sala; e il professor Roberto Burioni, docente ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele. In chiusura tornerà anche l’appuntamento con “Che tempo che fa – il Tavolo” a cui siederanno: Luca Parmitano; Diego Abatantuono; Iva Zanicchi; Nino Frassica; Cristiano Malgioglio; Alessia Marcuzzi; Lello Arena; Orietta Berti; Paolo Rossi; Ubaldo Pantani; Mara Maionchi; Gigi Marzullo; Francesco Paolantoni; la Signora Coriandoli; e Giucas Casella.

Streaming e tv

Dove vedere in tv il programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, in onda oggi, 3 maggio 2026, in diretta tv e live streaming? Come abbiamo detto, il programma va in onda su Nove (canale 9 del telecomando). La puntata sarà disponibile sul nono canale del telecomando del digitale terrestre a partire dalle ore 19,30 con l’anteprima. Chi invece vuole seguire il programma in streaming può farlo in due modalità: la prima è quella della diretta, quindi dalle ore 19,30 se siete interessati alla diretta, o dalle ore 20 quando parte il programma in sé, potete accedere a discoveryplus che permette di vedere e rivedere i vari contenuti in diretta e in differita tramite la connessione internet.