Ascolti tv sabato 2 maggio: Dalla strada al palco, Amici, Sapiens

Ascolti tv sabato 2 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 2 maggio2026? Su Rai 1 è andato in onda Dalla strada al palco. Su Rai 3 Sapiens. Su Rete 4 Il compagno Don Camillo. Su Canale 5 Amici. Su Italia 1 Kung fu Panda 2. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 2 maggio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.