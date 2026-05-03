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Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 3 maggio 2026

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di Anton Filippo Ferrari
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Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 3 maggio 2026

Questa sera, domenica 3 maggio 2026, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal Coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal Coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 3 maggio 2026.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

La violenza giovanile, talvolta intrecciata ai problemi di integrazione delle seconde generazioni, sarà uno dei temi al centro del nuovo appuntamento di domenica 3 maggio, con “Fuori dal coro”, il programma condotto da Mario Giordano in prima serata su Retequattro. Partendo dalla storia del quattordicenne di origini egiziane accoltellato nei giorni scorsi nei pressi della stazione di Quarto Oggiaro, la trasmissione proporrà un viaggio da Nord a Sud per raccontare alcuni dei più gravi episodi legati a questo fenomeno. Spazio poi a un nuovo capitolo dell’inchiesta sugli abusi nella Chiesa, con un approfondimento sulla vicenda di Marko Rupnik, ex gesuita denunciato da diverse suore. Infine, mentre il Governo ha presentato un disegno di legge per velocizzare gli sgomberi degli immobili occupati abusivamente, si tornerà a parlare delle storie dei tanti proprietari che non riescono a rientrare in possesso delle proprie abitazioni.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – domenica 3 maggio 2026 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Infinity, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.

Come vedere Rete 4 in streaming
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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