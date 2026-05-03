Roberta Valente – Notaio in Sorrento: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata

Questa sera, domenica 3 maggio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la quarta puntata di Roberta Valente – Notaio in Sorrento, serie tv diretta da Vincenzo Pirozzi con Maria Vera Ratti, Alessio Lapice, Flavia Gatti, Erasmo Genzini e con la partecipazione di Sebastiano Somma. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Quando Roberta viene chiamata a sostituire il notaio Carrano nell’annuale concorso di bellezza di Sorrento, il suo compito è semplice: garantire la regolarità assoluta della competizione. Ma tra colpi di scena, retroscena poco limpidi e manovre ai limiti del regolamento, la situazione si complica in fretta. A rendere tutto ancora più spinoso è la presenza tra le concorrenti di un’aspirante miss che Roberta trova decisamente indigesta. Riuscirà la notaia a mantenere l’integrità del concorso e a gestire con lucidità questa inaspettata sfida personale?

Roberta Valente – Notaio in Sorrento: il cast

Abbiamo visto la trama della quarta puntata di Roberta Valente – Notaio in Sorrento, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Maria Vera Ratti: Roberta

Alessio Lapice: Stefano

Flavia Gatti: Leda

Erasmo Genzini: Vito

Adriano Pantaleo: Osvaldo

Teresa Del Vecchio: Gina

Enzo Casertano: Notaio Carrano

Gianni Parisi: Gianni

Susy Del Giudice: Irene

Rosaria De Cicco: Zia Adele

Margherita Di Rauso: Zia Nadia

Biagio Musella: Mimmo

Giuseppe D’Ambrosio: Attilio

Davide Schiavo: Fefè

Adriana Savarese: Lucia

Fabrizio Serpico: Enrico

Antonio Cossia: Pasquale

Ivana Maione: Assunta

Sebastiano Somma: Capasanta

Streaming e tv

Dove vedere Roberta Valente – Notaio in Sorrento in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.