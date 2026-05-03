Roberta Valente – Notaio in Sorrento: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata
Roberta Valente – Notaio in Sorrento: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata
Questa sera, domenica 3 maggio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la quarta puntata di Roberta Valente – Notaio in Sorrento, serie tv diretta da Vincenzo Pirozzi con Maria Vera Ratti, Alessio Lapice, Flavia Gatti, Erasmo Genzini e con la partecipazione di Sebastiano Somma. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Quando Roberta viene chiamata a sostituire il notaio Carrano nell’annuale concorso di bellezza di Sorrento, il suo compito è semplice: garantire la regolarità assoluta della competizione. Ma tra colpi di scena, retroscena poco limpidi e manovre ai limiti del regolamento, la situazione si complica in fretta. A rendere tutto ancora più spinoso è la presenza tra le concorrenti di un’aspirante miss che Roberta trova decisamente indigesta. Riuscirà la notaia a mantenere l’integrità del concorso e a gestire con lucidità questa inaspettata sfida personale?
Roberta Valente – Notaio in Sorrento: il cast
Abbiamo visto la trama della quarta puntata di Roberta Valente – Notaio in Sorrento, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Maria Vera Ratti: Roberta
- Alessio Lapice: Stefano
- Flavia Gatti: Leda
- Erasmo Genzini: Vito
- Adriano Pantaleo: Osvaldo
- Teresa Del Vecchio: Gina
- Enzo Casertano: Notaio Carrano
- Gianni Parisi: Gianni
- Susy Del Giudice: Irene
- Rosaria De Cicco: Zia Adele
- Margherita Di Rauso: Zia Nadia
- Biagio Musella: Mimmo
- Giuseppe D’Ambrosio: Attilio
- Davide Schiavo: Fefè
- Adriana Savarese: Lucia
- Fabrizio Serpico: Enrico
- Antonio Cossia: Pasquale
- Ivana Maione: Assunta
- Sebastiano Somma: Capasanta
Streaming e tv
Dove vedere Roberta Valente – Notaio in Sorrento in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.