La battaglia di Elettra Lamborghini contri i cosiddetti festini bilaterali continua. La cantante, infatti, si era sfogata sui social perché non riusciva a dormire a causa della musica troppo alta proveniente da qualche evento collaterale al Festival di Sanremo 2026. Dopo la sua performance nella seconda serata della kermesse, poi, aveva dichiarato sul palco dell’Ariston: “Dovete smettere con questi festini, se stasera non smettono vado giù con il megafono, in ciabatte. Ci sono troppi festini bilaterali”. Un termine, quello dei “festini bilaterali” che è subito diventato virale sui social, scatenando la curiosità e l’ironia di numerosi utenti che seguono la manifestazione musicale. Situazione risolta per Elettra Lamborghini? A quanto pare ancora no.

Nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26, infatti, l’interprete ha postato tra le stories Instagram il rumore di sottofondo che sente dalla sua camera d’albergo scrivendo: “Questo è quello che sento dalla mia camera. Mi riferiscono che è Villa Noseda che pompa sta musica a palla. Ragazzi ho dormito 3 ore questa notte. Aiutatemi a fargli abbassare la musica, non è possibile, davvero non è giusto. Stasera sono arrivata sul palco che ero esausta”. La cantante, comunque, ha anche ironizzato sulla questione postando un video sui social in cui va a caccia dei famigerati festini bilaterali.